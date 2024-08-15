Slovakya'da enflasyon açıklandı

Enflasyonun Nisan ayında da kaydedilen son üç yılın en düşük seviyesine gerilediği Haziran ayına kıyasla 0,5 puanlık bir artış söz konusu.

Gıda fiyatları, özellikle et, yağ ve ekmek fiyatları olmak üzere, bir önceki aya göre yine hafif bir artış gösterdi. Tatil sezonu nedeniyle alkolsüz içeceklerin yanı sıra tatil paketleri, yakıt ve yüzme havuzlarına giriş ücretleri de yükseldi.

Aylık bazda gıda ve alkolsüz içecek fiyatları %0,3 artarken, et, sıvı ve katı yağlar, ekmek ve tahıl fiyatları da dahil olmak üzere takip edilen dokuz gıda kaleminden dördünde artış kaydedildi. Sebze ve meyve fiyatlarında mevsimsel bir düşüş kaydedilirken, süt, peynir ve yumurta fiyatları da gerilemiştir. Eğlence ve kültür ile ulaştırma sektörlerinde fiyatlar ortalama %0,8 oranında arttı.

İstatistikçiler 12 bölümün tamamında yıllık fiyatların arttığını, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının %1,5, eğlence ve kültür fiyatlarının %3,1, alkol ve tütün fiyatlarının %5,1, konut ve enerji fiyatlarının ise %0,4 oranında yükseldiğini belirtiyor.