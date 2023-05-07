Slovakya'da istifa depremi! Başbakanlık el değiştirdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, eylül ayında düzenlenecek olan erken genel seçimler öncesi istifa etti. Slovakya Cumhurbaşkanı yeni teknokrat hükümete Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor’u Başbakan olarak atadı.

Slovakya'da istifa depremi! Başbakanlık el değiştirdi

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, eylül ayında düzenlenecek olan erken genel seçimler öncesi istifa etti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, kurulacak olan yeni teknokrat hükümete Başbakan olarak Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor’u atadı.

"CUMHURBAŞKANINA ALAN BIRAKMAK İSTEDİM"

Slovakya’da siyasi kriz devam ederken, Başbakan Eduard Heger, eylül ayında düzenlenecek olan erken genel seçimler öncesi istifa etti. Heger, "Cumhurbaşkanından yetkimi kaldırmasını ve Slovakya'yı teknokrat bir hükümetle demokratik parlamento seçimlerine istikrarlı ve barışçıl bir şekilde götürmesi için Cumhurbaşkanına alan bırakmak istedim” dedi.

YENİ BAŞBAKAN ATANDI

Heger’in istifasının ardından Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, ülkenin kurulacak olan yeni teknokrat hükümetine Başbakan olarak 46 yaşındaki Slovakya Ulusal Bankası Başkan Yardımcısı Ludovit Odor’u atadı. Caputova, 15 Mayıs'tan sonra Odor'un teknokrat hükümetinin geri kalanını belirleyeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sene eylül ayında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisi ile yükselen enerji ve gıda fiyatlarının ardından hükümetin söz konusu krizle mücadelesinden memnun olmayan liberal Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS) koalisyon hükümetinden çekilmişti.

Heger hükümeti, koalisyondaki çatlağın ardından Aralık 2022'de yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Caputova ise, seçimlere kadar Heger'i geçici başbakan olarak görevlendirmişti.

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