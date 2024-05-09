Slovenya Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planlıyor

Kaynak: AA
Slovenya Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planlıyor
Slovenya’nın Filistin’i resmi olarak tanıması bekleniyor ve bu sürecin 13 Haziran’a kadar tamamlanması öngörülüyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, yaptığı açıklamada hükümetin bu yönde adımlar attığını ve tanıma kararının yakın zamanda Slovenya Parlamentosu’na sunulacağını belirtti.

Fajon, bu kararın dönülmez bir yol olduğunu vurgulayarak, “Filistin’in tanınması yönünde ilerlemekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Slovenya bu adımıyla, Orta Doğu’da barışın sağlanması ve İsrail ile Filistin arasındaki sorunun iki devletli çözümüne yönelik net bir destek mesajı vermiş olacak.” ifadelerini kullandı.

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