Slovenya Filistin devletini 13 Haziran'a kadar tanımayı planlıyor

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, yaptığı açıklamada hükümetin bu yönde adımlar attığını ve tanıma kararının yakın zamanda Slovenya Parlamentosu’na sunulacağını belirtti.

Fajon, bu kararın dönülmez bir yol olduğunu vurgulayarak, “Filistin’in tanınması yönünde ilerlemekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Slovenya bu adımıyla, Orta Doğu’da barışın sağlanması ve İsrail ile Filistin arasındaki sorunun iki devletli çözümüne yönelik net bir destek mesajı vermiş olacak.” ifadelerini kullandı.