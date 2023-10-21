Slovenya, iki AB ülkesiyle sınır kontrollerini yeniden başlattı

Slovenya, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya başladı.

KAYNAK: AA
Slovenya, iki AB ülkesiyle sınır kontrollerini yeniden başlattı

Slovenya yönetimi, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden başlattı.

Buna göre Slovenya polisi, Hırvatistan sınırındaki geçiş kapısı Obrezje'de kontrol noktaları kurarak bazı araçları durdurdu.

Sınır kapısında kısa süreli yoğunluk yaşanırken, kontrol uygulama kararının bugünden itibaren 10 gün süreceği belirtildi.

Gerekli görülmesi halinde bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

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KARAR 19 EKİM'DE ALINDI

Slovenya hükümeti, 19 Ekim'de, Avrupa ve Orta Doğu'da yaşanan son olaylar nedeniyle, AB üyesi ve Şengen ülkesi Hırvatistan ve Macaristan ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri yeniden uygulamaya koyma kararı almıştı.

İtalya hükümeti, 18 Ekim'de Slovenya ile kara sınır kapılarındaki kontrolleri aynı gerekçeyle yeniden uygulamaya koyma kararı aldığını duyurmuştu.

Almanya hükümeti, 16 Ekim'de, Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında geçici kontroller yapacağını AB'ye ilettiğini açıklamıştı.

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