Slovenya sanayisi güven topladı

Slovenya İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin mevsimsellikten arındırılmış sanayi güven endeksi Temmuz 2025’te -7 seviyesine yükseldi. Bu rakam, Haziran ayında yukarı yönlü revize edilen -9 seviyesinden daha iyi bir sonucu işaret ediyor. Son üç aydır negatif seyreden endekste yaşanan bu iyileşme, Slovenya sanayisindeki toparlanmanın ön sinyalleri olarak yorumlandı.

Üretim beklentilerindeki artış da dikkat çekti. Haziran’da 6 seviyesinde ölçülen üretim beklentisi, Temmuz ayında 7 seviyesine çıktı. Bu gelişme, üreticilerin önümüzdeki döneme daha iyimser baktıklarını ortaya koyuyor. Satış fiyatlarına dair beklentilerde ise hafif bir düşüş kaydedildi; Haziran’da 3 olan gösterge, Temmuz’da sıfır seviyesine indi. Bu durum, üreticilerin yakın vadede fiyat artışı öngörmediklerine işaret ediyor.

SİPARİŞLERDE KISMİ ARTIŞ, STOKLARDA GÖZLE GÖRÜLÜR AZALMA

Toplam siparişler kaleminde de küçük çaplı bir toparlanma görüldü. Haziran ayında -27 olarak açıklanan sipariş endeksi, Temmuz’da -26’ya yükseldi. Siparişlerdeki bu kıpırdanma, sektördeki genel durgunluğun yavaş yavaş çözülmeye başladığına dair umut verici bir işaret olarak değerlendiriliyor. Üretim seviyesiyle ilgili mevcut durum değerlendirmesi ise değişmedi; Haziran’da olduğu gibi Temmuz’da da -1 seviyesinde kaldı.

Ancak en dikkat çeken gelişme stoklardaki gerileme oldu. Bitmiş ürün stok endeksi Haziran ayında 7 olarak ölçülürken, Temmuz’da bu rakam 3’e düştü. Bu düşüş, hem mevcut stokların tükendiğini hem de üreticilerin yeni üretime yönelme ihtimalinin arttığını gösteriyor. Ekonomistler, stoklardaki bu azalmayı, sanayi üretiminin yeniden canlanma sürecine girdiğinin göstergesi olarak nitelendiriyor.

EKONOMİK GÜVEN KIRILGAN AMA OLUMLU SEYİRDE

Slovenya’da genel ekonomik güven kırılganlığını korusa da, sanayi sektöründe gözlemlenen bu kademeli iyileşme, önümüzdeki aylarda daha geniş çaplı bir toparlanmanın habercisi olabilir. Slovenya İstatistik Kurumu’nun sunduğu bu veriler, Avro Bölgesi içinde üretim tarafında dengelerin yavaş yavaş değişmeye başladığını gösteriyor.

Küresel tedarik zincirlerindeki normalleşmenin yanı sıra, enerji fiyatlarında yaşanan göreli istikrar, Slovenya gibi sanayi odaklı küçük ekonomilerde iş dünyasının güvenini yeniden kazanmaya başlamasında etkili oldu. Bununla birlikte satış fiyatlarındaki beklenti düşüşü, iç talebin hala kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Slovenya’da iş dünyasının gözü, yalnızca iç pazarda değil, aynı zamanda ihracat pazarlarında da yaşanacak gelişmelerde. Özellikle Avrupa’daki talep dinamikleri, önümüzdeki çeyreklerde Slovenya sanayi üretiminin yönünü belirleyecek ana faktörlerden biri olacak.