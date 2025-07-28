Slovenya’da tüketici frenine bastı

Slovenya İstatistik Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede perakende satışlar Haziran 2025'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 arttı. Ancak bu oran, mayısta revize edilerek yüzde 2,5’e çıkarılan artışın gerisinde kaldı. Özellikle gıda, içecek ve tütün ürünleri kategorisinde yaşanan gerileme dikkat çekti. Bu gruptaki yıllık artış yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşti. Oysa bir önceki ay bu oran yüzde 2,1 düzeyindeydi.

Söz konusu gerilemenin arkasında, tüketici güvenindeki kırılganlık, hanehalkı gelirlerinde yaşanan artışın enflasyona kıyasla düşük kalması ve bazı temel ürünlerde fiyatların istikrarsız seyretmesi gibi nedenler bulunuyor. Slovenya Perakendeciler Birliği Başkanı Marija Tomšič, “Tüketiciler artık her alışveriş kararını daha fazla hesaplayarak veriyor. Özellikle gıda ürünlerinde fiyatlara karşı son derece duyarlılar” dedi.

AKARYAKITA YÖNELEN TALEP DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Haziran ayında otomotiv yakıtlarına olan talepte kayda değer bir artış görüldü. Akaryakıt satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 oranında yükseldi. Bu oran, mayıs ayında sadece yüzde 0,3 düzeyindeydi.

Bu artış, büyük ölçüde turizm sezonunun açılması ve sınır ötesi seyahatlerde yaşanan yoğunlukla ilişkilendiriliyor. Komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerin, Slovenya’daki görece daha düşük fiyatlı akaryakıtı tercih etmeleri de bu eğilimi destekliyor. Ljubljana Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jure Mencinger, “Yaz aylarında hareketliliğin artması, benzin istasyonlarına olan talebi doğrudan etkiliyor. Bu dönemsel bir sıçrama” yorumunda bulundu.

MEVSİMSEL ETKİLERLE AYLIK BAZDA GERİLEME

Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış verilere göre perakende satışlarda aylık bazda düşüş yaşandı. Haziran ayında satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azaldı. Bu durum, mayıs ayındaki yüzde 0,6’lık yükselişin ardından ekonomistler tarafından dikkatle izlendi.

Ekonomistler, aylık düşüşün özellikle şehir merkezlerinde küçük perakendeciler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Satış hacimlerindeki daralma, özellikle zincir dışı mağazaların operasyonel sürdürülebilirliğini tehdit edebiliyor. Slovenya Tüketici Araştırmaları Enstitüsü, bu eğilimin birkaç ay daha devam edebileceğini, ancak yılın son çeyreğinde tekrar yükselişe geçilmesinin beklendiğini duyurdu.

Slovenya'da perakende sektörü, ülke GSYH'sinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ancak hanehalkı harcamalarındaki yavaşlama ve turizm dışı tüketimdeki durağanlık, yıl sonuna kadar perakende alanında büyüme beklentilerini aşağı çekebilir.