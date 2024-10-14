Slovenya'dan "Gazze'de savaşın durdurulması" çağrısı

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele almak için Lüksemburg'da bir araya geldiği toplantıya katılan Fajon, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in eylemlerini sert şekilde kınadığını söyledi.

Fajon, ülkesinin "Gazze'de savaşın durdurulması" çağrısını yineleyerek, sivillerin korunması ve bölgeye insani yardım yapılabilmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarının derhal durdurulması ve barış güçlerinin korunması gerektiğini dile getiren Fajon, "Bu, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelen bir olaydır. Lübnan'daki UNIFIL çalışmalarını destekliyorum. Ayrıca bu yapılanlar 'ağır suç' kapsamındadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Fajon, uluslararası hukuku ihlal eden İsrailli siyasi liderlere ve şiddet uygulayarak Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım uygulanması çağrısını yineleyeceğini ifade etti.

Fajon, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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