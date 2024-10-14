Arap Birliğin'den İsrail ve Gazze soykırımı açıklaması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun özellikle Cibaliya bölgesinde devam eden saldırılarını şiddetle kınadı.

Ebu Gayt, İsrail'in, dünyanın Lübnan'daki suçlara odaklanmasını fırsat bilerek Gazze'deki suçlarına yenilerini eklediğini belirtti. İsrail'in bu saldırılarla Gazze Şeridi'nin kuzeyini diğer bölgelerden koparmayı ve Filistinlileri yerinden etmeyi hedeflediğini vurguladı.

Ebu Gayt, Tel Aviv yönetiminin, Gazze'deki Filistinlilere karşı gıda ve su gibi temel ihtiyaçları engelleyerek son derece acımasız bir politika izlediğini ifade etti.

İsrail ordusu, 10 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'a kara ve hava saldırılarını sürdürürken, bölgeyi sıkı bir abluka altında tutuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti, 98 bin 464 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınıyor.