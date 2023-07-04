Slovenya'yı fırtına ve sel vurdu: 2 yaralı

Slovenya'da birçok kenti sel ve fırtına vurdu. Dün gece Zidani Most'tan başkent Lübliyana'ya hareket eden ve yaklaşık 20 yolcu taşıyan tren, yavaş seyretmesine rağmen fırtına sonucu demir yolu hattına düşen kaya parçaları nedeniyle raydan çıktı. Aynı bölgede başka hatlarda da benzer problemlerle karşılaşılırken, tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşandı.

Zagorje ob Savi'den Slovenya'nın orta kesimindeki Litija'ya hareket eden bir otobüse de fırtınanın yerinden söktüğü bir kaya parçasının isabet etmesi sonucu 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Gece etkili olan yağışlar ise Lübliyana ve Kranj şehirlerinde su baskınlarına neden olurken, fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu ve ağaçları devirdi. (İHA