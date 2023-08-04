Slovenya'yı sel vurdu. Vatandaş, 'bin yıldır böyle sel görmedik' dedi

Slovenya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken, Slovenya Çevre Dairesi kırmızı alarm yayınladı.

KAYNAK: AA
Slovenya'yı sel vurdu. Vatandaş, 'bin yıldır böyle sel görmedik' dedi

Slovenya, şiddetli yağışların neden olduğu selle mücadele ediyor. Slovenya Çevre Dairesi, ülkenin kuzey ve batısında bugün etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm yayınladı.

Yağışların yol açtığı seller nedeniyle trafik aksarken, 16 bin ev elektriksiz kaldı. Bazı yollar ve demiryolu hatları kapatıldı. Skofja Loka kasabasında evlerinde mahsur kalan insanlar helikopterlerle tahliye edilirken, kasabanın merkezinde aralarında bir spor salonunun da bulunduğu 100'den fazla bina sular altında kaldı. Sel ve toprak kaymalarının daha fazla hasara yol açma ihtimaline karşı kasabanın merkezindeki yollar kapatıldı.

Most kasabasındaki kurtarma ekibinin şefi Roman Kocilija, su seviyesinin 2 metreye ulaştığına işaret ederek, “Sadece 500 yılda değil, bin yıldır böyle sel görmedik” ifadelerini kullandı.
Slovenya Savunma Bakanı Marjan Sarec ise, ordunun yardıma hazır olduğunu belirterek, yetkililerin acil durum ilan ettiği ve anaokullarını kapattığı Karnik kasabasında vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Sivil Koruma ve Afet Yardım İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 12 saat içinde şiddetli yağışların neden olduğu binden fazla kazanın bildirildiği açıklandı.
Slovenya’da yaz aylarının başında etkili olan şiddetli yağışlar çatıları uçurmuş, binlerce ağacı yerinden sökmüş ve 1 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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