SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını çaldılar

Balıkesir’in Erdek ilçesinde SMA Tip 1 hastası olan çocuğa yardım toplamak için çay bahçesine bırakılan kumbara kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.

Kimliği belirsiz hırsızlar Erdek sahilinde bulunan çay bahçesine sabah saatlerinde tuvalete girme bahanesi ile geldi. Hırsızlar gözüne SMA’lı çocuk için Valilik onayı ile konulan kumbarayı kestirdi. 6 aylık bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için konulan kumbarayı çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.