SnapChat TikTok'un özelliğini alacak. iOS ve Android'e ne zaman eklenecek

Snapchat yaptığı açıklama ile Sounds özelliğine kullanıcıların Snap ve hikayelerine lisanslı şarkı klipleri, TV ve filmlerden alıntılar ve kendi orijinal seslerini eklemelerine olanak tanıyan iki yeni seçeneğin eklendiğini belirtti.

Sosyal medya uygulaması Snapchat, kullanıcıların gönderiye eşlik edecek ilgili ses dosyalarına ulaşmasına olanak sağlamak için tasarlanmış özelliği kullanıma sundu. Artık bir fotoğrafa veya videoya Lens uygularken, gönderilere eklemek üzere ilgili seslerin listesine erişmek için Sesler simgesine dokunmanın yeterli olacağı ifade edildi.

ÖZELLİK HEM ANDROİD HEM DE IOS'DA KULLANILACAK

Snap ve hikayelere lisanslı şarkı ve klip ekleme özelliğinin, iOS ve Android‘de dünya çapında kullanıma sunulacağının da altı çizildi.

Ayrıca, kullanıcılarıSesler kitaplığından alınan ses parçalarının ritmine otomatik olarak uyum sağlayan montaj videoları oluşturmasına olanak tanıyan bir özelliğini de kullanabilecek. iOS‘ta dünya çapında kullanıma sunulan bu özellikle Mart ayında ise Android‘e gelecek.