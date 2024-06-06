Snapdragon rakiplerini ezdi geçti

İşlemci dünyasında mobil alanda öncü olan Snapdragon, son işlemcisi olan 8 Gen 4 ile gözleri kamaştırıyor. Teknoloji alanında mobil işlemcilerin büyük bir merakla takip ettiği Qualcomm teknoloji severleri heyecanlandıran adımlar atmaya devam ediyor.

İşlemci performanslarını ölçen Geekbench raporu sızdırıldı. Yapılan son kıyaslama sonuçları ile Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi rakiplerinden epey önde gözüküyor. Yapılan labaratuvar testlerinde saat hızı 4.2 gibi muhteşem hıza ulaşan işlemci, çoklu çekirdek performans testlerinde 10 bin puana kadar çıktı.

Fakat bu sonuçlar henüz prototip aşamasında yapılan test sonucunda ortaya çıkan verilerden oluşuyor. Laboratuvardan çıkıp cebimize girecek olan bu işlemciler için asıl test aşaması gün içerisinde belli olacak. Isı, sıcaklık gibi faktörlerin işlemciler üzerinde doğrudan etkileri olduğu bilinen bir gerçek.

Üretilen son işlemci, bir önceki versiyon olan Snapdragon 8 Gen 3 ‘e göre tekli çekirdekte yüzde 35,5, çoklu çekirdekte ise yüzde 33,9’a varan performans artışı yaşadı.

Çoklu performansa göre işlemcilerin sıralaması şu şekilde:

Snapdragon 8 Gen 4: 10 bin

Apple A17 Pro: 7 bin 903

Dimenstiy 9300: 7 bin 857

Snapdragon 8 Gen 3: 7 bin 466

Apple A16: 7 bin 271

Snapdragon 8 Gen2: 5 bin 697

Dimensity 9200: 5 bin 119

Snapdragon 8 Gen 4’ün resmi tanıtımının Ekim ayında Qualcomm tarafından yapılması bekleniyor.