Snappy, akıllı telefon fotoğrafçılığında devrim yapacak

iPhone 16 serisindeki kamera kontrolü özelliği, Apple'ın akıllı telefon fotoğrafçılığının ergonomisini iyileştirme girişimi olarak öne çıkıyor. Ancak bir çekimi çerçevelerken o pürüzsüz dikdörtgen levhalara güvenli bir şekilde tutunma sorunu hâlâ çözüme kavuşturulamadı.

Xiaomi gibi şirketlerden gördüğümüz aksesuarlara benzer şekilde Snappy, özel bir kameranın kavrama ve düğmelerini ve genişleyen kelepçesiyle daha fazla cihaz uyumluluğunu ekleyerek söz konusu problemi gidermeyi başarmışa benziyor.

Çinli tripod ve başlık üreticisi Buddiesman tarafından tasarlanan snappy'nin motorlu kelepçesi, istenmeyen hareketi iptal etmek için bir ivmeölçerle birlikte çalışıyor. Ancak yalnızca sadece bir derecelik dönüşsel stabilizasyon sunuyor. Bu nedenle DJI'nin Osmo serisi gibi daha büyük gimballara kesinlikle bir alternatif değil.

Bluetooth motorlu gimbal, ayarlanabilir LED ışık halkası ve nispeten kompakt boyutlarıyla snappy hakkındaki en büyük soru işareti pil ömrünün ne kadar olacağı.

Söz konusu soruya şirketin cevap vermemesi durumunda cihazın piyasaya çıkacağı Kasım ayına kadar beklenmesi gerekecek.