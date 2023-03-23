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İsviçre Merkez Bankası SNB kriz dinlemedi faiz artışına gitti

İsviçre Merkez Bankası SNB ülkedeki bankacılık krizini dinlemedi. Credit Suisse'deki çalkantılara rağmen politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1,5'e çıkardı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:21
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SNB Credit Suisse krizine rağmen politika faizini arttırdı

İsviçre Merkez Bankası SNB kriz dinlemedi faiz artışına gitti
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İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz kararı. Ülkede yaşanan bankacılık krizine rağmen İsviçre Merkez Bankası SNB faiz artışına gitti. SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 50 baz artırılarak yüzde 1'den yüzde 1,5'e çıkarıldığını belirtildi. Böylece analist beklentileri ile uyumlu hareket eden SNB, enflasyon baskısında politika faizini art arda 4. kez artırmış oldu.

Enflasyonist baskıdaki yenilenen artışa karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışına işaret edildi. Açıklamada, gerekmesi halinde SNB'nin döviz piyasasına müdahale etmeye devam etme niyetine de yer verildi.

Bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,6 olarak duyuran SBN, enflasyonun 2024'te yüzde 2’ye gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

Bu arada, SNB'nin faiz artırmasının ardından İsviçre frangı genel olarak güçlenirken, İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,173 ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

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