Soba dumanından hastanelik oldu

Kaynak: İHA
Soba dumanından hastanelik oldu
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gecekonduda yaşayan yaşlı bir kişi sobanın dumanından etkilendi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunsan Köşklü Çeşme Mahallesi 527. Sokak’ta nulunan bir gecekonduda gerçekleşti.

Evinde tek başına yaşayan B.Y., yakacak attığı sobanın kapağını açık unuttu.

Sobanın dumanları kısa sürede gecekondunun içine doldu.

Gökyüzüne yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar ise panikle 112'ye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri gecekonduya girerek B.Y.'yi hızla dışarı çıkardı.

Sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan B.Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, soba dumanı olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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