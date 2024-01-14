Soba gazı bir can daha aldı

Kaynak: İHA
Soba gazı bir can daha aldı
Çorum'da tek başında yaşayan 61 yaşındaki adam karbon monoksit gazından dolayı hayatını kaybetti.

Çöplü Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde meydana gelen olayda, 61 yaşındaki Necmettin Yaşar’dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Kilitli kapının açmasının ardından içeriye giren sağlık, polis ve itfaiye ekipleri Necmettin Yaşar'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde 61 yaşındaki Yalçın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İlk belirlemelere göre, Necmettin Yaşar’ın karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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