Soba ustasından zehirlenmelere karşı dikkat çeken odun önerisi

Mardinli soba ustasından zehirlenmelere karşı odun önerisi dikkat çekti.

KAYNAK: İHA
Soba ustasından zehirlenmelere karşı dikkat çeken odun önerisi

Mardin'de 35 yıldır soba üretimi yapan usta, kış aylarında zehirlenmelere karşı kömür tüketimi yerine odun kullanımını tavsiye etti.

Mardin'de 35 yıldır soba ustası olan Mahmut Sobacı, şu zamana kadar 15 çırak yetiştirdiğini ve hepsinin usta olduğunu dile getirdi.

Ustaların doğalgazın gelmesi ile birlikte mesleği bıraktığını belirten Sobacı şunları dile getirdi:

“Bizim en dikkat ettiğimiz nokta sacımızın temiz olmasıdır. Eski ve paslı sac kullanmıyoruz. Bunlar soba zehirlenmelerine karşı en büyük etken. Boruların boyu ve kaç adet yerleştirildiği önemlidir. Sac eski ve paslı değilse sorun olmaz. Soba kullanıldığı zaman içeriye duman vermemesine özen gösterilmeli. Duman verirse zehirlenme olur”

“Çeşitli kimyasal ürünler kullanılıyor fakat en sağlıklısı odun” diyen Sobacı şunları dile getirdi:

“Çeşit çeşit kimyasal maddeler kullanılıyor. Bunlar da zehirlenme vakalarına yol açıyor. Eskiden odun kullanılırdı en sağlıklısı odundu. Benim önerim odun kullanılmasından yana olur. Kömür kullanımı az bir miktar bile sobada kalırsa insanlar zehirlenir”

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