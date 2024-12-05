Sobadan gaz sızdı! Emekli öğretmen 2 kardeşten 1'i öldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 10’uncu Sokak’ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Hüseyin ve Makbule İnangu'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi.

Kapıyı açan yakınları, sağlık ekiplerinin içeri girmesini sağladı. Sağlık ekipleri, Hüseyin İnangu’yu hareketsiz halde buldu ve yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bitkin durumda olan ve karbonmonoksit gazından etkilendiği anlaşılan Makbule İnangu ise ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Makbule İnangu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüseyin İnangu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İnangu kardeşlerin kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Komşuları Kadir Küpeli, "En son öğlen kömür kovalarını değiştirirken gördük. İki kardeş birlikte yaşıyorlardı. Çok iyi insanlardı" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.