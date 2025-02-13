Sobadan sızan gaz bir aileyi parçaladı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sobadan sızan gaz bir aileyi parçaladı!

Tekirdağ'da sobadan sızan gazla bir aile faciayı yaşadı. 45 yaşındaki Ufuk Çevrimkaya karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Kardeşi Mustafa Çevrimkaya ise tedavi altına alındı.

Olay, Tekirdağ Şarköy ilçesi Aşağı Kalamış Mahallesi'nde meydana geldi. Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları Ufuk Çevrimkaya ile Mustafa Çevrimkaya, dün gece sobayı yakıp uyudu. İddiaya göre, gece yarısı Ufuk ile Mustafa Çevrimkaya, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı.

Sabah uyanan anne Saliha Çevrimkaya, çocuklarının hareketsiz olduğunu görünce komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Ufuk Çevrimkaya'nın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Baygın halde bulunan Mustafa Çevrimkaya ise Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrimkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ufuk Çevrimkaya'nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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