Sobadan sızan gaz bir can daha aldı

Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir can aldı

KAYNAK: İHA
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı

Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sobayı yaktıktan sonra eşi ile ayrı odalarda uykuya dalan Özcan Ç., sabah namazına kalktığında kendisini iyi hissetmezken, evde de ağır bir koku olduğunu fark etti. Yan odada uyuyan eşinin yanına giden Özcan C., eşinin hareketsiz yattığını görünce kardeşini arayarak yardım istedi. Eve gelen adamın kardeşi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceklerini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saliha Ç.'nin yaşamını yitirdiğini, Özcan Ç.'nin ise zehirlendiğini tespit etti. Özcan Ç. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi Saliha Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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