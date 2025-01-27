Sobadan sızan gaz bir çifti yaşamdan kopardı

Kaynak: DHA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Cemile (62) ve Mehmet Başar (75) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Fethiye ilçesinin Yeni Mahalle’sinde oturan çift, dünden beri yakınları tarafından haber alınamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

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POLİS VE SAĞLIK GÖREVLİLERİ ADRESE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeri girdi ve çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Savcı ve polis tarafından yapılan incelemede, çiftin evde yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

OTOPSİ İÇİN CANSIZ BEDENLER ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Mehmet ve Cemile Başar’ın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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