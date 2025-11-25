Feci olay Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Çalıştıkları inşaat şantiyesinde kalan 4 işçi, ısınmak için yaktıkları kömürden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Diğer işçilerin durumu fark ederek hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

İşçilerden İranlı Ayman C. hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi de Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. 3 işçiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayman C.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan karbonmonoksit zehirlenmeleri, özellikle soba kullanılan bölgelerde sıkça yaşanırken uzmanlar, kış aylarında soba ve baca temizliğinin önemine dikkat çekiyor.