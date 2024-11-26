Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sobayı yakmak isteyen ev sahibi 3 katlı binada yangın çıkmasına sebep oldu. Çatı kısımda çıkan yangını görenler paniğe kapıldı.

Yangın, Kocaeli Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Park Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, binanın giriş katında bulunan ev sahibinin sobayı yakmak istediği esnada çıktı.

Bacada çıkarak çatıya sıçrayan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Maddi hasarın meydana geldiği ve paniğe sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!

Sobayı yakmak isterken evi yakıyordu!

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