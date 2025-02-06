Soda yüklü TIR devrildi

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi yolunda seyreden Serkan Erol yönetimindeki 06 AR 865 plakalı soda yüklü TIR kar yağışı sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle TIR ve dorsesi yol kenarına savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.