Şoför esnafının zam isyanı: Para kazanamıyoruz, emekli parası yiyoruz

Akaryakıta gelen zamlar, özellikle Artvin’den ilçelere çalışan dolmuşçu esnafını olumsuz etkiliyor. Minibüs ve dolmuşçular akaryakıta gelen zamlar karşısında yaşadıklarını anlattı.

“5 AY ÖNCE 1.500 LİRAYA YAĞ DEĞİŞTİRİRKEN ŞİMDİ 3 BİN LİRAYA ANCAK DEĞİŞTİREBİLİRİZ”

Minibüs ve dolmuşçular akaryakıta gelen zamlar karşısında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Borçkalar minibüsçü esnafı Hızır Balcı: “45 yıldır dolmuşçuluk yapıyorum. Mazot zammı, dolmuşçu olarak bizi etkilediyse de, yolcuyu daha çok etkiledi ve her koşulda bizde yolcuda olumsuz etkilendi. 250 lira yakıyorduk tek seferde ama şimdi 350 lira yakıyor şu anda. Lastiğimiz ayrı ve her şey var yani önceden yağını değiştiriyorduk ki bundan 5 ay önce bin 500 liraya, şimdi ise 3 bin liraya çıkarmışlar ve her şey aynı ve her şey iki katına çıkmış, sıkıntı büyük. Ne yetmesi harçlık oluyor ve başkada bir şey yok, hizmet etmiş oluyoruz.”

“SON GELEN ZAMLARLA BİRLİKTE PARA KAZANAMIYORUZ, EMEKLİ PARASI YİYORUZ”

Murgul minibüsçüsü Hüseyin Altınsoy: “Artvin’den Murgul’a giden tek dolmuşçuyum ve yolcu olmadığı için benim dışımda dolmuş gelmiyor maalesef ve mağdur kalmış durumdayız. Sabah 9.30'da Murgul’dan, Artvin’den ise saat 16.30'da kalkıyorum. Yakıt 400-450 lira civarında yakıyorum ve artık Murgul servisini bende bırakmak istiyorum ve artık Murgul için dolmuşta kalkmış olur. Son gelen zamlarla birlikte para kazanmıyoruz ve emekli parası yiyoruz.”

“BİZ ZAM ALDIĞIMIZDA MAZOT 24-25 LİRA CİVARINDAYDI”

Artvinli Taksici Uğur Kaya: “Zamların ardı arkası kesilmiyor ve her şey pahalı sadece mazot değil ki şoför esnafın durumu maalesef iyi değil. Aldığımız yakıtla değil, 500 liraya aldığım lastik bin lira oldu, 500 liraya aldığım balata bin lira oldu, 3 bin liraya yaptırdığım bir trafik sigortası 11 bin lira oldu ve durum her yönüyle kötüye gidiyor. Bize yansıyınca doğrudan vatandaşa da yansıyor ve bu otomatikman enflasyon oluyor. Biz zammı bir yada bir buçuk ay önce yapmıştık zamları ki o zaman LPG 11 kiraydı, mazot ve benzin 24-25 lira civarındaydı ve şimdi 6 lira civarında fark bindi. Biz de zaten önceden bu civarda fark almıştık.

Artık yetkililerin duyması lazım ve bazı vergilerin hafifletilmesi lazım yani bu özelliklede trafik sigortasında yüzde 100’lük bir artışın olmaması lazım. Bu havuz sistemine döndü ve önceden bir firma 500 lira ya da başka bir fark çıkartıyordu şimdi ise her firma anlaşmışlar gibi 50 lira civarında farklı fiyat çıkarıyorlar. Ben kaza yapmadığım halde geçen sene 3 bin lira trafik sigortasına ödeme yapmıştım ama bu sene 7 bin lira civarında yaptırdım hatta ve bu sene içinde 11 bin lira olacağını söylüyor arkadaşlar ve hatta yaptıranlar varmış. ÖTV’den muaf tutulursak eğer, daha kaliteli araçlarla daha iyi hizmet vereceğiz vatandaşlara. ÖTV muafiyeti olmadığı ve zamlardan dolayı böyle bir şey yapamıyoruz. Araba almak problem, aracın kaskosu, bakımı ve her şeyi pahalı.”

"ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNENLERİN ÇOK ZORLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Artvinli bir vatandaş: "Bu zamlar tüm insanların hayatını etkiliyor. Ben şöyle düşünüyorum, geçmişten birikimi olanlar özellikle şu dönemde parayı iyice katlayıp iyi bir yatırımlar yapmış oldular. Biz yani elimizde birikimi olmayanlar insanlar olarak zorlanıyoruz ki özelliklede asgari ücretle çalışıp geçinenlerin çok zorlandığını düşünüyorum. Umarım bütün bu konular için bir çalışma yapılır yada adımlar atılır ve geleceğe dair umutluyuz ama inşallah umutlarımız kırılmaz.”