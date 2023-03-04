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Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu'nda yol ortasındaki hayvana çarpmamak için şoförünün direksiyonu kırdığı tır devrildi. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 00:40
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Şoför önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptı tır devrildi

Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi
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(İHA)- Edinilen bilgiye göre, kaza D100 Karayolu Çankırı kavşağında meydana geldi. 39 AAF 354 plakalı tır ile Tosya istikametinden İstanbul istikametine giden Zaim D., iddiaya göre önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Bariyerlere çarptıktan sonra makas kesen tır karayoluna devrildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne olay yerine gelen 112 ambulans sağlık ekipleri tarafından ayakta ilk müdahalesi yapıldı. 

Tosya İlçe Bölge Trafik ekipleri kaza yerinde gerekli uyarı ve trafik güvenliğini sağlayarak, kontrollü bir şekilde D100 Karayolu'nu trafiğe açtılar.

Tır sürücüsü Zaim D., "Özbekistan’dan yüklediğimiz tekstil ürününü İstanbul’a götürmek için yola çıktım. Tosya kavşağına yaklaştığım sırada yolda bir cisim gördüm, bu canlı bir hayvan da olabilir.

Çarpmamak için direksiyonu kırdım. Sonrasında önce bariyere çarptım, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Tır makas keserek yolun içine devrildi’’ dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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