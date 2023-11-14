Şoför takım yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı

Fotospor'un haberine göre Kızılyıldız, Pazar günü Hırvat takımına karşı oynayacağı ABA Ligi maçı için Cumartesi günü Zadar'a gitti.

Üzücü olaylarla karşılaşan takım, maçın seyircisiz oynanmasını istedi.

İKİ AYRI SALDIRI

Belgrad kulübünün yönetim kurulu üyelerine ve iki Mozzart Sport gazetecisine iki ayrı saldırıda bulunuldu.

Kızılyıldız kulübü yaşananların ardından şu açıklamayı yaptı:

Cumartesi akşamı Zadar'da yaşanan iki ayrı olayda kulübümüzün Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve bir arkadaşımız ile Barselona'dan yeni gelen Kızılyıldız heyetine eşlik eden iki basın ekibi üyesi açıklanamaz bir şekilde saldırıya uğradı. Çok sayıda maskeli holigan tarafından saldırıya uğradı. Yaralanmalara yol açtı.

Kulüp olarak, başta Hırvatistan polisi ve güvenlik teşkilatı olmak üzere ilgili makamlardan acil yanıt talep ediyoruz. Saldırganların yakalanması çağrısında bulunuyoruz.

Her iki saldırının da aynı kişiyle, bir taksiyle bağlantılı olduğu yönünde bilgimiz var. Basın ekibini ve bir Yönetim Kurulu üyemizi havalimanından taşıyan şoför.