Şoförü cin çarptı

Kaynak: İHA

Bursa'nın İznik ilçesinde kontrolden çıkıp bir çiftlik evinin bahçe duvarını yıkıp bahçeye yuvarlanan Fiat marka otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücünün 1,90 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bayındır Mahallesinde Berkay Bozkurt (23) idaresindeki 34 VT 7760 plakalı Fiat Albea otomobil, Karamürsel yolu üzerinde kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını yıkarak içeriye uçtu.

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Takla atarak ters dönen otomobil bahçedeki bir zeytin ağacına çarparak durdu. Sürücü Berkay Bozkurt, ile otomobilde bulunan Hüseyin Aktaş (23), Oğuzhan Kılıç (25) ve Süleyman Tetik(23) yaralandı.

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4 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 112 ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı. Otomobil sürücüsü Berkay Bozkurt'un yapılan kontrolünde 1,90 promil alkollü olduğu belirlendi.

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