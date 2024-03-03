Soğan çorbası nasıl yapılır?

Serpil Demir
Soğan çorbası nasıl yapılır?
Kışın sert yüzünü göstermesiyle içimizi ısıtacak vitamin deposu yiyecekler sofralarımızın baş tacı oluyor. Bunların başında çorbalar geliyor.

lezzetlendirmeye devam ediyor.

Soğan çorbası da sıcacık ve vitamin deposuyla vazgeçilmezleriniz arasında olacak.

Soğan Çorbası Malzemeler

Yarım kg sarı veya beyaz soğan

5 su bardağı su veya et suyu

100 gr tereyağı

2 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı kekik

2 diş dövülmüş sarımsak

Tuz

Karabiber

Taze kekik

Soğan Çorbası Yapılışı?

  1. İlk olarak tereyağını tencerede eritin. İçerisine ince ince doğranmış soğanları ekleyin ve 10 dakika iyice kavurun.
  2. Pembeleşmeye başlayan soğanların üzerine un ekleyip 2-3 dakika sürekli kavurun.
  3. Kıvamı koyulaştığında su ilave edilip karıştırmaya devam edin. Kekik, dövülmüş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip 30 dakika pişirin. Son olarak üstünü taze kekik ile süsleyin.

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