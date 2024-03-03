Soğan çorbası nasıl yapılır?

lezzetlendirmeye devam ediyor.
Soğan çorbası da sıcacık ve vitamin deposuyla vazgeçilmezleriniz arasında olacak.
Soğan Çorbası Malzemeler
Yarım kg sarı veya beyaz soğan
5 su bardağı su veya et suyu
100 gr tereyağı
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kekik
2 diş dövülmüş sarımsak
Tuz
Karabiber
Taze kekik
Soğan Çorbası Yapılışı?
- İlk olarak tereyağını tencerede eritin. İçerisine ince ince doğranmış soğanları ekleyin ve 10 dakika iyice kavurun.
- Pembeleşmeye başlayan soğanların üzerine un ekleyip 2-3 dakika sürekli kavurun.
- Kıvamı koyulaştığında su ilave edilip karıştırmaya devam edin. Kekik, dövülmüş sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyip 30 dakika pişirin. Son olarak üstünü taze kekik ile süsleyin.
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