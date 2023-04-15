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Soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Soğan çorbasını sofralarda sıkça görüyoruz. Soğan çorbası yapmak isteyenler soğan çorbası tarifini ve soğan çorbası tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:59
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Soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifinin malzemeleri neler?

Soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifinin malzemeleri neler?
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Sofralarda sıkça gördüğümüz soğan çorbası yapılışı itibariyle kolay bir çorba. Soğan çorbasını yapmak isteyenler için soğan çorbası tarifini ve soğan çorbasının püf noktalarını sizler için derledik. Peki, soğan çorbası nasıl yapılır? Soğan çorbası tarifinin malzemeleri neler?

İşte soğan çorbasının tarifi..

SOĞAN ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 3 adet kuru soğan

- 4 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı un

- 2 tepeleme yemek kaşığı tereyağı

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 silme tatlı kaşığı şeker

-Yarım paket krema(100ml)

- 5 su bardağı sıcak su

-Tuz

-Karabiber

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soğanları yarım ay şeklinde piyazlık doğradıktan sonra tencereye yağı koyup ısıtalım ve sonra soğanları ekleyerek kavuralım. Bu sırada sarımsakları da soyup ince doğrayarak, soğanlarla birlikte kavuralım.

Kısık ateşte soğanlar hafif pembeleşmeye başlayana kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam edelim.

Kavrularak tamamen yumuşayan soğana, 1 tatlı kaşığı şeker ekleyip eriyene kadar karıştıralım.

Sonrasında unu ekleyip yaklaşık 5 dakika kadar sürekli karıştırarak, kavurmaya devam edelim.

Yavaş yavaş çorbanın suyunu ekleyip diğer yandan hızlıca karıştıralım ki topaklanma yapmasın.

Topaklanma kalmayana kadar karıştırdıktan sonra kremasını ekleyip, yine hızlıca karıştıralım.

Çorbamızı kaynamaya bırakalım. Kıvamı koyulaşmaya başlayan kadar pişirmeye devam edelim.

Koyulaşmaya başlayan çorbamıza, baharat ve tuzunu ekleyip karıştıralım.

Sonra ocaktan alıp, servis edebilirsiniz.

 

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