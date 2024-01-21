Dışı çıtır içi yumuşacık soğan halkaları keskin aromasıyla hamburgerlerin yanında sevilerek tüketiliyor. Evde de hazırlayabileceğiniz soğan halkası tarifini sizler için derledik. Peki, soğan halkası nasıl yapılır? Soğan halkası tarifi için malzemeler neler?

İşte soğan halkası tarifi…

SOĞAN HALKASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 adet kuru soğan

- 1 çay bardağı nişasta

- 1 çay bardağı un + 2 yemek kaşığı un

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı maden suyu

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber

- Galeta unu

SOĞAN HALKASI NASIL YAPILIR?

Soğanları soyun ve yarım cm aralıklarla halka halka doğrayın. İç içe geçen halkaları ayırarak tek kalmasını sağlayın.

Bir kaba un, nişasta, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Daha sonra doğradığınız soğan halkalarını ekleyip karıştırın ve tabağa alın.

Un karışımına madem suyu ve yumurtayı ekleyip çırpın. Akıcı bir kıvam elde edin.

Bir tavaya ayçiçek yağını ekleyip kızdırın.

Soğanları hazırladığınız karışıma bulayın, ardından galeta ununa batırarak kızgın yağa koyun. Altın sarısı olana kadar arkalı önlü kızartın. Ara sıra çevirmeyi unutmayın.

Pişen soğan halkalarını kağıt havlu serili bir servis tabağına alın.