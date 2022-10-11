Bu 4 kardeş kan şekeri düşmanı

Diyabet tüm Dünya’da tam bir baş belası. Neredeyse Dünya nüfusunun yarısı bu illetle mücadele ediyor. Mücadele edenlerin yaşam kaliteleri düşerken birçok hastalığa da neden oluyor.

Soğan çeşitleri insülin direncine karşı büyük bir koruma sağlıyor. Üstelik hemen her gün sofralarımızın baş tacılar…

Diyabet, kan şekeri anormallikleri ile ilişkili bir hastalık. Vücut, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini üretemediğinde ortaya kötü sonuçlar çıkıyor.

Yüksek glikoz seviyelerini yönetmek, vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarından korumak için oldukça önemli. Fakat soğan çeşitleri bunun önüne geçebiliyor.

Konuyla ilgili bir çalışma Enviromental Health Insights dergisinde yayımlandı. Çalışmada, tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerinde önemli düşüşler gözlemlendiği, tip 2 diyabete sahip olan kişilerde tüketimden dört saat sonra 40 mg/dl'lik düşüş tespit edildiği vurgulandı.

Delta Eyalet Üniversitesi'nden araştırmanın başındaki Anthony Ojieh, soğanın diyabet hastaları kişilerin tedavisinde bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.Yapılan deneyler sonucunda diyabetli üç grup fare üzerinde değişen dozlarda soğanın etkileri araştırıldı. Bulgular, günde 400 ve 600 mg/kg'lık iki doz soğan özütünün, açlık kan şekeri düzeylerini, başlangıca kıyasla sırasıyla %50 ve %35 oranında güçlü bir şekilde azalttığı görüldü.

Ojieh şunları söyledi:

“Kan şekeri seviyelerinin düşürülmesinden sorumlu bileşiklerin, anti-diyabetik özelliklere sahip olan kuersetin ve kükürt bileşikleri olduğu düşünülüyor. Bir flavonoid olan kuersetinin, tüm vücut kan şekerini düzenlenmesini kontrol etmek için ince bağırsak, pankreas, iskelet kasları, yağ dokusu ve karaciğerdeki hücrelerle etkileşime girdiği tespit edildi.”