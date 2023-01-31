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Bu kür zıpkın gibi yapıyor

Aslında doğa gerçekten mucize tedavi formülleriyle dolu. İşte onlardan biri. Soğan sarımsak kürü…

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:26
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Soğan sarımsak kürü mucizesi nasıl yapılır?

Bu kür zıpkın gibi yapıyor
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Soğan sarımsak kürü 21 gün uygulandığında vücudu toksinlerden arındırarak hastalıklara karşı direnci yükseltiyor. Kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, eklem ağrıları ve diyabet gibi birçok hastalıkla savaşmakta.

 

Kalorisi düşük bu ikili gerçekten de mucizeler barındırıyor.
Soğan ve sarımsağın en önemli özelliklerinden biri vücuttaki zehirli toksik maddeleri atmaya yardımcı olması. İçeriğinde bulunan yüksek miktardaki C vitamini ise bağışıklığı düzenleyerek demir emilimini sağlıyor.

Soğan ve sarımsak kadınlarda menopoz sonrası ortaya çıkan kemik erimesine karşı tedavi uygulayarak kemikleri güçlendirir. Günlük 2 gramlık sarımsak tüketimi östrojen düzeyindeki azalmanın önüne geçiyor. Ayrıca, düzenli soğan tüketen kadınlarda ise kemik yoğunluğunun daha yüksek olduğu görülmüştür.

Soğanda 25 çeşit flavonoid bulunuyor. Flavonoidler ve C vitamini hücre hasarına neden olan zararlı molekülleri tutarak kalp hastalıklarının önüne geçiyor. Yapılan araştırmalara göre çiğ ya da pişirilmiş sarımsak ve soğan tüketimi mide, bağırsak, prostat ve meme kanseri gibi hastalıkları yüzde 22 oranında azaltmıştı.

Müshil etkisi olan soğan ve sarımsak sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığına destek verir. Ayrıca, soğan kanın pıhtılaşmasını önleyici ve kolesterolü düşürücü etkisiyle damar tıkanıklığını korur. Soğanda bulunan antioksidan organlarda ve kan damarlarında hasar oluşturan inflamasyon oluşumunu önler.

SOĞAN VE SARIMSAK KÜRÜ

Çok kolay uygulayabileceğiniz bu kür 21 gün boyunca yoğurt ile beraber yiyerek uygulayabileceğiniz bir kürdü. Kürün amacı karaciğeri tazelemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kanser yapan yabancı zararlı bileşiklerin detoksunu sağlamak.

Hazırlanışı

1 kase ev yapımı yoğurda 1 diş sarımsağı ezip, 1/4 kuru soğanı rendeleyip içine az dereotu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve az çekilmiş tane karabiber koyup çırparak hazırlayın.

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