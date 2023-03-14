14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Soğan suyu zayıflatır mı?

Pek çok insan kilosundan şikayet ederken doğal çözümler arayışına giriyor. Soğan suyu da bir çözüm. Peki, soğan suyu ile zayıflamak mümkün mü? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 06:47
Takip Et

Soğan suyu zayıflatıyor mu?

Soğan suyu zayıflatır mı?
+
Aa
-

Zayıflamak istiyorsanız soğan suyu çorbasını deneyebilirsiniz. Çorbayı tercihe göre öğlen veya akşam yemeklerinde tüketebilirsiniz. Bu bitkinin çorbası dışında kürü ile de zayıflamanız mümkün. Bu suyu hazırlamak için 1 adet orta boy soğan seçilir ve kabukları temizlenerek iyice yıkanır. Yıkanan bu bitki, bir kaseye konur. Üzerine çıkacak kadar su eklenir ve bir çay kaşığı sirke de kaseye ilave edilir. 1 saat kadar bu şekilde sirkeli su ile bekletilir.

Daha sonra bir cezveye sirkeli suda bekletilen bitki konur ve üzerine 1,5 bardak su ilave edilir. 10 dakika kadar kaynatılır ve soğuduktan sonra iki üç damla limon damlatılarak hazırlanan bu bitkinin suyu içilebilir.
Sizde fazla kilolarınızdan kurtulmak ve zayıflamak istiyorsanız fazla düşünmeyin ve kendinizi yormayın. Bu bitkinin suyuyla birlikte zayıflamanın tadını çıkarın. Üstelik bu suyu hazırlamak oldukça kolaydır. Pratik şekilde bu suyu hazırlayabilirsiniz. Yalnız bu suyu düzenli bir şekilde tüketmeniz çok önemlidir. 1 hafta boyunca, her gün bir bardak içebilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
1
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿Parasını koymaya yer bulamayacak burçlar belli oldu. Zenginlik ve bereket akacak
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
2
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿110 yıllık bankaya bakın kim talip oldu
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
3
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Fatih Portakal Sözcü TV sessizliğini bozdu. 'Bunu yapamazsınız' dedi
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
4
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Deprem bu evi yıkamadı yönünü değiştirdi. Görenler inanamıyor
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
5
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Buyur burdan yak: Hangisi doğru hocam
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
6
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿Erdoğan'a çok kötü haber. Her şeyi sızdırdıkları Reuters bu seçim anketini tüm dünya ile paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
7
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 
﻿Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 
﻿Ağrı ve Van’da kaçak cep telefonu baskını 
﻿Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı: 2 ölü, 9 yaralı
﻿Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı: 2 ölü, 9 yaralı
﻿Kanada'da kamyon yayaların arasına daldı: 2 ölü, 9 yaralı
﻿Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü
﻿Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü
﻿Brezilya'da şiddetli yağış heyelana yol açtı: 8 ölü
﻿Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.