Soğan suyu zayıflatır mı?

Zayıflamak istiyorsanız soğan suyu çorbasını deneyebilirsiniz. Çorbayı tercihe göre öğlen veya akşam yemeklerinde tüketebilirsiniz. Bu bitkinin çorbası dışında kürü ile de zayıflamanız mümkün. Bu suyu hazırlamak için 1 adet orta boy soğan seçilir ve kabukları temizlenerek iyice yıkanır. Yıkanan bu bitki, bir kaseye konur. Üzerine çıkacak kadar su eklenir ve bir çay kaşığı sirke de kaseye ilave edilir. 1 saat kadar bu şekilde sirkeli su ile bekletilir.

Daha sonra bir cezveye sirkeli suda bekletilen bitki konur ve üzerine 1,5 bardak su ilave edilir. 10 dakika kadar kaynatılır ve soğuduktan sonra iki üç damla limon damlatılarak hazırlanan bu bitkinin suyu içilebilir.

Sizde fazla kilolarınızdan kurtulmak ve zayıflamak istiyorsanız fazla düşünmeyin ve kendinizi yormayın. Bu bitkinin suyuyla birlikte zayıflamanın tadını çıkarın. Üstelik bu suyu hazırlamak oldukça kolaydır. Pratik şekilde bu suyu hazırlayabilirsiniz. Yalnız bu suyu düzenli bir şekilde tüketmeniz çok önemlidir. 1 hafta boyunca, her gün bir bardak içebilirsiniz.