Soğuk algınlığı ve grip ilaçlarının etkisiz olduğu ortaya çıktı

Soğuk algınlığı ve grip sezonu yaklaşırken, FDA’nın yaptığı açıklama ilaç dünyasında yankı uyandırdı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, popüler ilaçlarda sıkça kullanılan fenilefrin adlı burun açıcı maddenin etkisiz olduğunu tespit etti. Bu karar, başta Sudafed ve Dayquil gibi önde gelen reçetesiz ilaçları etkileyerek, ilaç üreticilerini yeni formüller geliştirmeye zorlayabilir.

FDA’nın uzmanlar paneli, fenilefrinin etkinliğini değerlendiren çok sayıda geniş kapsamlı araştırmayı inceledi. Sonuçlar, fenilefrinin placebo etkisinden öteye geçmediğini gösterdi. Hatta bu bulgular, 1960’lara ve 1970’lere kadar uzanan eski araştırmalarla da doğrulandı. FDA’nın bu adımı, hastaların gerçekten etkili tedavi seçeneklerine yönlendirilmesini amaçlıyor.

TARTIŞMA YENİ DEĞİL

Cleveland Clinic uzmanlarından Dr. Brian Schroer, mevcut durumu şu sözlerle değerlendirdi: “İnsanlar bugün eczanelere giriyor ve 55.000’den fazla ilaç seçeneğiyle karşılaşıyor. Ancak seçtikleri ürünlerin birçoğu etkili değil. Bu tür yanıltıcı seçeneklerin ortadan kaldırılması, hastaların doğru ürünlere yönelmesini kolaylaştıracak.”

Fenilefrinin etkisizliği aslında yeni bir tartışma değil. Florida Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 2007 ve 2015 yıllarında FDA’ya konu hakkında dilekçeler sunmuştu. Ancak FDA, geniş çaplı araştırmaların ardından harekete geçme kararı aldı.

Doktorlar, grip ve soğuk algınlığından korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu vurguluyor. Özellikle kış aylarında grip aşısı yaptırmanın, virüse karşı koruma sağladığı ifade ediliyor.