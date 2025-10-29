Yıllardır geleneksel tıpta bağışıklık sistemini destekleyici olarak kullanılan kuşburnu, son dönemde yapılan bilimsel araştırmalarla yeniden ilgi odağı haline geldi. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleri ile öne çıkan bu meyve, içerdiği yüksek C vitamini seviyesiyle dünyanın en önemli doğal kaynaklarından biri olarak kabul gördü.

Araştırmacılar, Rosa canina türü kuşburnunun taze meyvesinin yüz gramında kadar C vitamini (askorbik asit) barındırabileceğini saptadı.

Farklı türlerde ve yetişme koşullarına bağlı olarak bu oran değişkenlik gösterse de, meyvenin C vitamini açısından limondan katbekat daha zengin olduğu kaydedildi. Uluslararası bilimsel yayınlarda yer alan veriler, kuşburnunun kabuk kısmında C vitamininin büyük ölçüde yoğunlaştığını ortaya koydu.

UZMANLARDAN ONAY: ANTİ-ENFLAMATUAR VE ANTİOKSİDAN ETKİ

Kuşburnunun sadece bir vitamin deposu olmadığını vurgulayan uzmanlar, meyvenin aynı zamanda fenolik bileşikler ve flavonoidler gibi güçlü antioksidanlar açısından da zengin olduğunu ifade etti.

ABD’nin önde gelen bütünleştirici tıp uzmanlarından Dr. Andrew Weil, kuşburnunun yüzlerce yıldır cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığına dikkat çekerek, meyvenin yüksek antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklerine vurgu yaptı.

Dr. Weil, özellikle kuşburnu yağının cildin kendini yenileme kapasitesini artırdığını ve nazik yapısıyla günlük kullanıma uygun olduğunu belirtti.

Danimarka'da yürütülen bir meta-analiz çalışmasının sonuçları ise kuşburnu tozunun sadece soğuk algınlığına değil, aynı zamanda eklem iltihabına (osteoartrit) bağlı ağrıların hafifletilmesinde de küçük ila orta derecede etkili olabileceğini gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, kuşburnunun anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklerinin, vücuttaki oksidatif stresi azaltarak birçok kronik rahatsızlığın semptomlarını yönetmeye yardımcı olabileceğini kaydetti.

GELECEKTEKİ UYGULAMALAR: YENİ BİR FONKSİYONEL GIDA KAYNAĞI

Uluslararası araştırmacılar, kuşburnu meyvesinin bileşiminde bulunan askorbik asit, fenolik bileşikler ve sağlıklı yağ asitlerinin, onu sadece geleneksel bir ilaç değil, aynı zamanda gıda endüstrisi için önemli bir antioksidan kaynağı hâline getirdiğini ifade etti.

Bilim insanları, kuşburnunun biyoaktif bileşenlerinin antimikrobiyal etki de sergilediğine dair bulgular elde ettiklerini bildirdi.

Yapılan değerlendirmelerde, kuşburnunun genel sağlığı teşvik eden bir "fonksiyonel gıda" olarak değerlendirilebileceği ve biyoaktif içeriği nedeniyle çeşitli hastalıkların tedavisini destekleyici potansiyele sahip olduğu belirtildi.