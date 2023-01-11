Adıyaman'da yollar buz tuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 3 dereceye kadar düşmesi yollarda buzlanmaya neden oluyor.

Gündüz güneşli ve 8-10 derece olan hava sıcaklığı ilçede gece eksi 3 dereceye kadar düşüyor. Soğuk hava beraberinde buzlanmaya neden oluyor. Su birikintisi olan ve su akan yerlerde soğuk hava nedeniyle buzlanmalar yaşanıyor.

Şehirlerarası ulaşımın yoğun olduğu Gölbaşı ilçesinde yaşanan bu buzlanmalar nedeniyle görevliler sabahın erken saatlerinde seyahat eden sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.



(Kaynak: İHA)