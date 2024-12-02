Soğuk hava doğuyu esir aldı: Kıyafetler dondu, Sıcak su buz oldu

Kar yağışının ardından etkisini artıran aşırı soğuk hava, doğu bölgelerini adeta dondurdu. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düştü. Dışarı asılan kıyafetler buzla kaplandı, havaya serpilen kaynar su yere düşmeden buz oldu. Vatandaşlar, koronavirüs görüldüğü yıllardaki gibi yüzlerine maske takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

Doğu'da soğuk hava etkisini iyice artırdı. Erzincan'da araç camlarının buz tuttuğu ve gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü gözlemlendi. Vatandaşlar, soğuk havanın etkisini göstermek için havaya sıcak su serperek test etti ve suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğünü gözlemledi.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, sinema oyuncusu ve fenomen Arif Arifoğulları, evinin bahçesinde ipe astığı kıyafetlerini donmuş halde buldu. Bu anları videoya kaydeden Arifoğulları, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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Erzincan'da soğuk hava göletleri ve araç camlarını dondurdu. İşe gitmek isteyen bazı vatandaşlar, camları kazımak ve donan kapıları açmakta güçlük çekti. Araçlarını korumak için üzerine kilim, halı, battaniye ve branda örttüler. Sabah saatlerinde dışarı çıkan bazı vatandaşlar, yüzlerini koronavirüs yıllarındaki gibi maske takarak soğuktan korunmaya çalıştı. Vatandaşlar, son 15 yıldır bu kadar soğuk bir Kasım ve Aralık ayı yaşanmadığını belirtti.

Türkiye genelinde gece en düşük hava sıcaklığı Sivas'ın Altınyayla ilçesinde eksi 23,2 derece olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin en soğuk noktası Sivas'ın Altınyayla ilçesi oldu.

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