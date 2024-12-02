Kronik stres soğuk havalarda da öldürüyor mu? Uzmanlar açıklıyor...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havalar ve kronik stres, kalp sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturdu.

Uzmanlar, bu iki faktörün kalp krizi riskini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Peki, bu durumun arkasındaki bilimsel gerçekler nelerdir ve kalp sağlığını korumak için neler yapılabilir? Tüm detaylar haberimizde...

SOĞUK HAVANIN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Soğuk hava, vücudun sıcak kalmak için daha fazla enerji harcamasına neden olur. Bu durum, kalbin daha fazla çalışmasına ve kan damarlarının daralmasına yol açar.

Kan damarlarının daralması, kan basıncının yükselmesine ve kalbin iş yükünün artmasına neden olur. Bu da kalp krizi riskini artırır. Özellikle yaşlılar ve kalp rahatsızlığı olan bireyler için soğuk havalar daha büyük bir risk oluşturduğunun altı çizildi.

KRONİK STRESİN KALP SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Kronik stres, vücutta kortizol ve adrenalin gibi stres hormonlarının sürekli olarak yüksek seviyelerde salgılanmasına neden olur. Bu hormonlar, kalp atış hızını ve kan basıncını artırarak kalp üzerinde ek bir yük oluşturduğu bildirildi. Ayrıca, stresli durumlarda sağlıksız beslenme, sigara içme ve fiziksel aktivite eksikliği gibi kötü alışkanlıklar daha yaygın hale gelir. Bu alışkanlıklar da kalp krizi riskini artırır.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kalp ve Damar uzmanları, soğuk havaların kalp sağlığı üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

"Soğuk havada kan damarları büzülerek daralır. Bu da kan akışının azalmasına, dokulara daha az oksijen gitmesine yol açar. Tansiyon ve nabız yükselir, dalgalanmalar olur. Bu dalgalanmalar ve kalbe giden kanın azalması kalbin iş yükünü artırır. Kalp sağlığına ciddi olumsuz etkileri olur, kalp krizi riski artar"

Uzmanlar; Kronik stresin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine de dikkat çekti:

"Stres, vücudumuzda kortizol ve adrenalin gibi hormonların salgılanmasına neden olur. Bu hormonlar kalp atışı hızını ve kan basıncını artırarak kalp üzerinde ek yük oluşturur. Stresli olduğumuzda sağlıksız beslenme, sigara içme ve fiziksel aktivite eksikliği gibi kötü alışkanlıklara yatkın hale geliriz. Bu alışkanlıklar da kalp krizi riskini yükseltir"

KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ÖNERİLER

-Düzenli Egzersiz Yapın: Egzersiz, stres hormonlarını azaltmaya ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğunun altı çizildi. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmaya özen gösterdiği vurgulandı.

-Sağlıklı Beslenin: Dengeli ve sağlıklı beslenme, kalp krizi riskini azaltmada önemli bir faktör olmasıyla dikkat çekti. Meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar tüketmeye özen göstermeniz önerildi.

-Yeterli Uyku Alın: Uyku, stres etkilerini azaltmada ve vücudun kendini onarmasında kritik rol oynadığının altı çizildi. Her gece 7-9 saat uyumaya çalışın.

-Stres Yönetimi Tekniklerini Kullanın: Meditasyon, yoga ve derin nefes alma gibi teknikler stresle başa çıkmanıza yardımcı olabileceği bildirildi. Düzenli olarak bu teknikleri uygulayın.

-Soğuk Havada Dikkatli Olun: Soğuk havalarda vücut ısınızı koruyacak şekilde giyinin ve aşırı soğukta dışarıda uzun süre kalmamaya özen gösterin. Sıcak içecekler tüketerek vücut ısınızı dengeleyin.

Kronik stres ve soğuk havalar, kalp krizi riskini artıran önemli faktörlerden olmasıyla dikkat çekti. Ancak, düzenli egzers olduğu bildirildi.

Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için bu önlemlerin alınmasını ve soğuk havalarda daha dikkatli olunmasını önerdi.