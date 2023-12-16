Soğuk hava ve yağış en çok onlara yaradı. Ayakkabıcılar peynir ekmek gibi bot satıyor

Kaynak: İHA
Soğuk hava ve yağış en çok onlara yaradı. Ayakkabıcılar peynir ekmek gibi bot satıyor
Meteoroloji günler önce uyardı. O uyarılar sonrası bir çok şehirde yollar göle döndü. Bir yanda soğuk hava bir yanda aşırı yağış bir ürüne talebi artırdı. İşte o fırtınada kârlı çıkanlar.

Meteoroloji dün uyarmıştı yurtta etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava. İşte bu yağış bazı sektörlere darbe vururken, bazı sektörlere kâr olarak yansıdı. Önceden stoklarını tamamlayan bu işten en kârlı çıkanlardan oldu.

Eskişehir’de soğuk hava koşulları bot satışlarına olumlu yansıyor. Stoklarını tamamlayan satıcılar durumdan hayli memnun. Soğuk havanın kendini iyice hissettirmesiyle beraber vatandaş kendini soğuktan korumak için ayakkabıcılara akın ediyor. Kışın gelişiyle beraber stoklarını tamamlayan satıcılar, gelen vatandaşları bot ve çizmelere yönlendiriyor. Bot modellerinden tabanı kalın olanlar ise en çok tercih edilenler arasında yer alırken ortalama satış fiyatları ise 500 liradan tezgaha çıkıyor

“EN ÇOK KALIN TABANLI BOT TÜRLERİ REVAÇTA”

Eskişehir’de ayakkabı satışı yapan Tuncer Kundak, kış mevsimi için bot ve çizme stoklarını tamamladıklarını belirtti. Vatandaşın bot alırken ayak rahatlığına daha öncelik verdiğini söyleyen Kundak, “Kış aylarında yağışların başlamasıyla birlikte bot sezonu başladı. Vatandaşlar botlara ilgi gösteriyor. Stoklarımızı yaptık, botlar ve çizmeler var. En çok kalın tabanlı bot türleri revaçta. Bunları daha çok gençler tercih ediyor. Müşterilerimiz ayak rahatlığını ön planda tutuyorlar. Geçen seneye göre fiyatlarda biraz artış var. Ortalama bir botun fiyatı bin 500 liradan başlıyor. Kar yağmaya başlayınca satışlarımızın biraz daha artmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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