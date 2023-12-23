Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ersoy Özdem
Soğuk havalara dikkat! Ölümcül sonuçları olabilir
Soğuk havaların olduğu günler yaşanırken uzmanlardan uyarılar geldi. Soğuk havaların hem kalp hem de akciğer sağlığı etkilemesi dikkat çekti.

Soğuk havanın hem gribe neden olduğu hem de kalp ve akciğer sağlığına zarar verdiğinin ortaya çıkması korkuttu.

Uzmanlar, alerjenlerin neden olduğu inatçı öksürüğe karşı uyardı. Ayrıca uzmanlar kalp hastalarının kışın çok fazla zorlanmaması gerektiğini söyledi.

Soğuk havanın kalbi de olumsuz etkilediğinin altı çizildi.

Uzmanların özellikle hava sıcaklığının 12 derecenin altına düşmesinin kalp sağlığına risk oluşturduğunu ifade etmesi dikkat çekti.

Soğuk havanın kalp krizi riskinin kışın 3 kat artırdığı bildirildi.

Kalbin beslenme bozukluğuna bağlı göğüs ağrısı, kalp krizi ve ani ölümlerin görülmesine yol açan soğuk havalarda daha dikkatli olunması gerektiği önerildi.

Soğuk havanın kuru olduğu ve bunun da solunum yollarını tahriş ettiği bildirildi.

Ayrıca daha fazla mukus üretmesine neden olabilir, bu da astımınızı daha kötü hissettirebileceğinin altı çizildi.

Küf alerjisi olan ve astımı olan kişilerde, alerjene maruz kalmak astım semptomlarını kötüleştirebileceği vurgulandı.

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