Soğuk havalarda dışarı çıkmadan önce bu önerilere dikkat! İşin uzmanları anlatıyor

Soğuk hava, vücut ısısının düşmesine neden olarak hipotermi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, soğuk havada vücut, ısı kaybını önlemek için damarları daraltır ve bu da kalp üzerinde ekstra bir yük oluşturur.

American Heart Association'dan Dr. Clyde Yancy, "Soğuk hava, vücut ısısının düşmesine ve damarların daralmasına neden olarak kalp üzerinde ekstra bir yük oluşturur. Bu durum, kalp krizi riskini artırabilir" dedi.

Özellikle kalp hastaları, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar, soğuk havanın olumsuz etkilerinden daha fazla etkilenebilir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE KARLI HAVADA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Bilimsel araştırmalar, karlı havalarda dışarı çıkmadan önce alınması gereken önlemleri incelemekte.

The New England Journal of Medicine'da yayımlanan bir çalışmada, soğuk havanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Harvard Medical School'dan Dr. JoAnn Manson, "Karlı havalarda dışarı çıkmadan önce alınması gereken önlemler, soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltmada büyük önem taşır. Kalın kıyafetler giymek, baş, boyun ve elleri korumak, hipotermi riskini azaltır" şeklinde ifade etti.

KARLI HAVADA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1. Kalın ve Katmanlı Giyinmek : Vücut ısısını korumak için kalın ve katmanlı kıyafetler giymek önemli. Mayo Clinic'ten Dr. Martha Grogan, "Kalın ve katmanlı kıyafetler giymek, vücut ısısını koruyarak soğuk havanın olumsuz etkilerini azaltır. Özellikle dış giyim olarak rüzgar ve su geçirmez montlar tercih edilmelidir" dedi.

2. Baş, Boyun ve Ellerini Korumak : Soğuk hava, vücut ısısının hızla düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, baş, boyun ve elleri koruyucu aksesuarlarla kaplamak önemli. Johns Hopkins University'den Dr. Roger Blumenthal, "Baş, boyun ve ellerin korunması, vücut ısısını korumak ve hipotermiyi önlemek için kritik öneme sahiptir. Bere, atkı ve eldiven kullanımı bu konuda yardımcı olabilir" şeklinde açıklamada bulundu.

3. Dışarıda Kısa Süre Kalmak : Soğuk havalarda dışarıda uzun süre kalmak, hipotermi riskini artırabilir. Stanford University School of Medicine'den Dr. Alan Yeung, "Soğuk havalarda dışarıda kısa süre kalmak ve gereksiz yere dışarı çıkmamak, hipotermi riskini azaltmada önemli. Ayrıca, dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek de faydalıdır" dedi.

EBEVEYNLERE VE HASSAS GRUPLARA ÖNERİLER

Ebeveynler, çocuklarının soğuk havalarda korunmasına özen göstermeli ve onları kalın kıyafetlerle giydirmeli. Ayrıca, kalp hastaları ve yaşlılar gibi hassas gruplar, soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak için ekstra önlemler almalı.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Ebeveynler, çocuklarının soğuk havalarda korunmasına özen göstermelidir. Kalp hastaları ve yaşlılar gibi hassas gruplar ise soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmak için ekstra önlemler almalıdır" şeklinde ifade etti.