Soğuk havalarda gözlerin yaşarması neyin habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Soğuk havalar, birçok insanın göz sağlığını olumsuz etkileyebileceği söylendi. Gözlerin yaşarması, bu dönemde sıkça karşılaşılan bir durumdur ve çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabileceği bildirildi.

Uzmanlar, soğuk havalarda gözlerin yaşarmasının nedenlerini ve bu durumu nasıl yönetebileceği açıklandı.

ABD’li göz doktoru Dr. Michael Brusco’ya göre, bu gözyaşı fazlalığı aslında göz kuruluğundan kaynaklanmakta.

Ulusal Göz Enstitüsü’ne göre, her yıl yaklaşık 16 milyon Amerikalıyı etkileyen bu durum, göz doktorları tarafından ‘kuru göz sendromu’ olarak adlandırılmakta.

Soğuk havalarda gözlerin yaşarması, gözlerin kurumasını dengelemek için vücudun aşırı gözyaşı üretmesiyle ilişkili.

Dr. Brusco, rüzgarlı ve soğuk havanın bu refleksi tetiklediğini belirtmekte. Gözyaşı, yalnızca ağlama anlarında değil, gözleri nemli ve pürüzsüz tutmak için de gerekli. Soğuk havalar, gözdeki nemlendirici tabakanın buharlaşmasına neden olarak gözyaşı refleksini tetikler.

Bilgisayar ekranı karşısında uzun süre vakit geçiren kişiler, göz kuruluğuna daha yatkın olabilir. Ayrıca, makyaj ve bazı kimyasal maddeler, göz kapağındaki meibomian bezlerinin tıkanmasına yol açarak gözyaşı üretimini engelleyebilir.

Dr. Brusco, kışın göz sulanmasının genellikle zararsız olduğunu ve bu durumun özellikle soğuk havaya çıkıldığında meydana geldiğini belirtmekte. Ancak bu semptomlar uzun süre devam ederse, bir göz doktoruna başvurmak faydalı olabilir.

Gözleri nemlendirmek için doktor önerisiyle koruyucu içermeyen yapay gözyaşı kullanılabilir.

Uzmanlar, ileri düzey göz kuruluğunun gözün ön kısmına zarar verebileceğini ve görme yetisini etkileyebileceğini söylemekte.

Soğuk havalarda göz yaşarması, genellikle göz kuruluğunun bir belirtisi olarak kabul edilir ve bu durumun yönetimi için uygun önlemler alınmalı.