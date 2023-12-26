Soğuk havalarda kaslar neden ağrır

Hareketsiz yaşam sırt ağrılarını da beraberinde getirir. Beş kişiden biri hayatında en az bir kez sırt kaslarında ağrı hisseder. Durum böyleyse hastalığın belirtisi olabilir.

SOĞUK HAVA AĞRILARI TETİKLER

Pek çok kişinin mustarip olduğu bel, boyun ve sırt ağrısı soğuk havalarda had safhaya ulaşıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Hamit Aytar konuyla ilgili şunlara dikkat çekiyor:

“ Son zamanlarda tekrarlayıcı omurga şikayetleriyle çokça karşılaşıyoruz. İnsanın yaşam kalitesi düşüyor böyle durumlarda. Kas ağrıları soğuk kış aylarında daha da fazla karşımıza çıkıyor. Özellikle masa başında saatlerce oturanların bu ağrılardan daha fazla şikayet ettiğini biliyoruz. Klima önünde kalmak ya da ağır poşetler taşımakta önemli etkenlerden.

Kronikleşmiş bel, boyun ve sırt ağrılarında omurga disklerinde yıpranma ve fıtıklar oluşur. İlaç ve dinlenme ile geçebilir. Fakat yine de bir doktora başvurmakta yarar vardır. Tekrarlayıcı omurga sorunları yaşayanların da dikkat etmesi gerekir."

KASLAR SOĞUK HAVADA NEDEN AĞRI YAPAR?



Soğuk havalarda kasların neden ağrıdığını da Doç. Dr. Murat Hamit Aytar şöyle açıkladı:

“Omurga sıcak ortamda gevşer Soğuğa çıkıldığında ise tam tersi olur. Omurganın hareketleri zorlaşır ve şikayetler artar. Soğuklarla birlikte spazmlar, gerginlik ve hareket yeteneğinde azalma görülür. Omurganın toleransı azalır. En ufak ters bir hareke bardağı taşıran son damla gibidir. Omurgalar güçlü olmadığı zamanlarda küçük bir hapşırıkta bile kaslar ağrıyabilir.”