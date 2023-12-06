Soğuk havanın neden olduğu ağrılar ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Soğuk havalarda artan ağrılarla ilgili uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Soğuk havanın neden olduğu ağrılar ortaya çıktı. Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Kış mevsiminde eklem, kas ve omurga ağrısı yaşayan birçok insanın olduğu biliniyor. Bu ağrılar kronik hale gelip tekrarlayabiliyor ve kişilerin yaşam kalitesini ve ruh halini bozabileceği bildirildi.

Omurga ağrılarının nedenleri çok çeşitli olabilir. Soğuk hava bu ağrıları daha da kötüleştiriyor. Omurga sistemi sıcak ortamlarda daha rahat çalışır.

Soğuklarda ise omurganın direnci düşer ve hareket etmekte zorlanır, spazm ve gerginlik yaşar.

Soğuk havalarda boyun, sırt, bel, kalça ve diz ağrıları daha sık görülür. Bu bölgeler vücudun ağırlığını taşıyan eklemlerdir ve iklim değişikliklerine karşı hassastırlar.

Omurga sağlığınızı korumak için şunları yapmanız önerildi:

- Sigara içmeyin

- Ağır yük taşımayın

- Bol bol su için

- Vücudunuzu sıcak tutun

- Güneş ışığından yararlanın

- Soğuk havalarda camı açık araba kullanmayın

- Fazla kilolarınızdan kurtulun

- Sağlıklı ve düzenli beslenin

- Hareketsiz kalmayın

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