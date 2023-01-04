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Soğukta yedi yavrusuyla kaldırım kenarına sığınan köpek kurtarıldı

Sivas’ta yeni doğum yapan bir köpek, yavrularıyla birlikte kaldırım kenarına sığındı. Yavrularıyla soğukta donan köpeği, belediye ekipleri kurtardı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:42
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Soğuktan donan anne köpek ve yavruları kurtarıldı

Soğukta yedi yavrusuyla kaldırım kenarına sığınan köpek kurtarıldı
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Sivas’ın Divriği ilçesinde yeni doğum yapmış anne köpek yavrularıyla birlikte kaldırım kenarına sığınınca yardımına belediye ekipleri koştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Divriği ilçesinde bir köpek doğum yaptı. 7 yavru dünyaya getiren anne köpeği kaldırım kenarında yavrularıyla birlikte görenler durumu belediye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine Divriği Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çalışanları hemen harekete geçti. Belediye çalışanları kaldırım kenarına sığınan anne köpeği ve yavrularını alarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Bakımları yapılan köpekler sıcak bir yuvaya yerleştirildi.

 

(Kaynak: İHA)

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