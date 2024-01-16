Söğüt Belediyesi çalışanlarının ücretlerine yüzde 70 zam yaptı

Sever, günün şartları değerlendirmeye alındığında çalışanların emeği göz önünde bulundurulduğunda önceki yıllarda yaptığım gibi zamlı maaşlarınızı yapılan çalışmalar sonucu belirlediğini dile getirdi.

"TEMMUZ AYINDA BİR ZAM DAHA YAPILACAK"

Başkan İsmet Sever, temmuz ayında bir zam daha yapılacağı müjdesini vererek "Belediyede çalışan kadrolu personellerimizin temmuz ayı itibariyle mevcut maaşlarına toplu sözleşmeyle yüzde 17'lik bir artış daha yapılacaktır. Şirket çalışanlarımıza ise temmuz ayı itibariyle mevcut ücretlerine toplu sözleşmeyle yüzde 19'luk bir artış daha yapılacaktır'' ifadelerine yer verdi.