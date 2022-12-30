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Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Keklit ilçesi Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:45
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Söğütlü Belediye Başkanı Rıza Arslan hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti
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Söğütlü Belde Belediye Başkanı Rıza Arslan, dün akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Söğütlü Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Rıza Arslan dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Beldemizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN BAŞKANIN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

Arslan, 8 Mart 2021 tarihinde, aynı zamanda kuzeni olan Belediye Başkanı MHP’li Salim Koç’un korona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından meclis üyeleri arasından başkanlığa seçilmişti.

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