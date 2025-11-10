Beyne uzun süre oksijen gitmediğinde beyin hücrelerinin ölebildiğini ve hastanın yaşamını kaybedebildiğini belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Aykut Sarıtaş, "Soğutma tedavisi ile hastanın sıcaklığını normal sıcaklığından birkaç derece aşağıda tutuyoruz. Böylece beyin hücrelerinin yenilenmesine zaman kazandırıyoruz" dedi

'BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ'

İlker Hamurişçi, 29 Ekim'de kalp krizi geçirdiği belirlenen Hamurişçi’ye 35 dakika kalp masajı uygulandı. İlker Hamurişçi, ambulansla SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşama şansı oldukça düşük olduğu belirtilen Hamurişçi, burada yapılan soğutma tedavisi ile vücut ısısı düşürülerek beyin hücreleri zarar görmeden hayata döndü.

İlker Hamurişçi ve Aykut Sarıtaş

'GENEL DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ'

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Halil Gülyiğit, hastanın kendilerine geldiğinde bilincinin yerinde olmadığını belirtip, "Akciğerleri makineye bağlıydı, genel durumu kötüydü. Bir kalp damarı tam tıkalıydı. Damarını açtıktan sonra hastanın devrini sağladık" dedi.

ÜÇ, DÖRT DAKİKADA BEYNE OKSİJEN GİTMEZSE BEYİN HÜCRELERİ ÖLEBİLİYOR

Hastanın iç vücut ısısını 36 dereceye düşürdüklerini anlatan Prof. Dr. Sarıtaş, şöyle devam etti:

"Hastamıza 35 dakika kalp masajı yapılmış. Bu masaj sırasında hastamızın beyni oksijensiz kalabilirdi. Biz sıcaklığı biraz soğuttuğumuzda beynin oksijen tüketimini azaltıyoruz. Beynin etkilenmeyen alanlarını kurtardık. Soğutma tedavisi ile hastanın sıcaklığını normal sıcaklığından birkaç derece aşağıda tutuyoruz. Böylece beyin hücrelerinin yenilenmesine zaman kazandırıyoruz. 35 dakika gibi yüksek bir kalp masajı süresi var. Üç, dört dakikada beyne oksijen gitmezse beyin hücreleri ölebiliyor."

'RAHATSIZLIK HİSSETTİĞİNDE DOKTORA GELMEMİŞ'

Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nde sağlığına kavuşan hastalardan biri de Selahattin Poyraz (64) oldu.

Poyraz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Çiler Zincircioğlu, "Bu hastamızın 3-4 ay önce kardiyak şikayetleri başlamış fakat pek önemsememiş. Yakınları kalbinin atmadığını fark edip hastaneye yetiştiriyorlar. Sonra hastanemiz kardiyoloji bölümüne sevk ediliyor. Anjiyo işlemi ile stent yerleşimi yapıldıktan sonra entübe şekilde kliniğimize geldi. Bilinci kapalıydı genel durumu kötüydü. Hastaya 24 saat hipotermi (soğutma) uyguladık. Bu süre içinde uyuttuk. Uyandırdığımızda bilinci kademeli olarak toparlandı" ifadelerini kullandı.